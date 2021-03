Perante as constantes falta de água em Guarantã do Norte/MT, os consumidores do precioso liquido já não suporta mais o descaso da empresa Nascente do Xingo, responsável pela concessionária águas de Guarantã. Se não bastasse a falta de água nas torneiras, também há os valores absurdos que a empresa vem cobrando de alguns consumidores.

Além do mal prestação do serviço, a empresa não da satisfação para os consumidores quando vão até a empresa reclamar do produto oferecido. Quanto a reclamação, é referente aos altos valores cobrado, mesmo o consumo não condiz com o valor, a empresa nem sempre vai até a unidade consumidora para verificar o caso.

Perante as reclamações dos consumidores aonde se, arrasta por muitos anos e a empresa Águas de Guarantã, não toma uma solução positiva, com isso a Câmara de Vereadores de Guarantã do Norte, oficializou a empresa que, encaminhe um representante legal da empresa para prestar esclarecimentos do mal serviço prestado aos consumidores.

O oficio número 022/21, foi assinado pelo presidente da câmara, o vereador Professor Valcimar Fuzinato (PSB), vereador Irmão Alexandre (DEM), Zilmar Assis de Lima (DEM), David da Farmácia (Podemos), Denilso da Páscoa (MDB), José França (PSD) e Valter do sindicato (PP).

Os legisladores querem uma explicação por parte da empresa, um esclarecimento referente ao péssimo serviço que a mesma vem prestando para os consumidores. A reunião está marcada para o próximo dia 16 deste mês, as 10:30, nas dependências da Câmara de Vereadores.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias