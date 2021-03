Amoz de Souza, suspeito de assassinar a funcionária de uma loja de confecções de Colíder na tarde deste sábado, foi preso em Nova Canaã do Norte.

A Polícia Militar, através do Sargento Anésio, informou que o suspeito acabou se entregando. Ele estava com as roupas manchadas de sangue, possivelmente do sangue da vítima.

a vitima, Rosilene Pereira Bezerra, 40 anos, foi assassinada com pelo menos três tiros, que acertaram na altura do tórax.

Amoz não aceitava o fim do relacionamento, ocorrido há cerca de 7 meses.

O crime ocorreu na residência de Rosilene, no bairro Bom Jesus.

Por Nortão Online