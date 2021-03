A semana será de chuva em Cuiabá em várias regiões do estado. Há alerta de temporais, vendaval e alagamentos para 66 municípios.



Leia também - Ação contra aglomeração termina em confusão; PM prende 3 em Tangará - Veja vídeos

O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) aponta para uma semana chuvosa em Cuiabá. Na Capital, os termômetros marcam entre 23°C e 31°C nesta segunda-feira (8). Na terça-feira (9), a temperatura varia entre 23°C e 32°C.

Já na quarta-feira (10) a previsão aponta mínima de 23°C e máxima de 33°C. No dia seguinte (11), a temperatura fica entre 23°C e 30°C, a mesma da sexta-feira.



Em Chapada dos Guimarães (67 Km ao Norte de Cuiabá), a mínima chega a 18°C no decorrer da semana e a máxima não passa dos 28°C. Deve chover todos os dias.



O Cptec aponta para temperaturas entre 19°C e 32°C em Rondonópolis (212 km ao sul) esta semana. Só não deve chover na quarta-feira na cidade.



A previsão para Cáceres (225 km a oeste) mostra que os termômetros marcarão entre 22°C e 34°C. Chove na quinta e sexta.



Em Sinop (500 km ao Norte), os termômetros marcam entre 21°C e 32°C. Chove durante toda a semana.



Confira cidades sob alerta

Água Boa

Alta Floresta

Alto Boa Vista

Apiacás

Aripuanã

Bom Jesus do Araguaia

Brasnorte

Campinápolis

Canabrava do Norte

Canarana

Carlinda

Castanheira

Cláudia

Cocalinho

Colíder

Colniza

Confresa

Cotriguaçu

Feliz Natal

Gaúcha do Norte

Guarantã do Norte

Ipiranga do Norte

Itanhangá

Itaúba

Juara

Juína

Juruena

Lucas do Rio Verde

Luciara

Marcelândia

Matupá

Nova Bandeirantes

Nova Canaã do Norte

Nova Guarita

Nova Maringá

Nova Monte Verde

Nova Nazaré

Nova Santa Helena

Nova Ubiratã

Nova Xavantina

Novo Horizonte do Norte

Novo Mundo

Novo Santo Antônio

Paranaíta

Peixoto de Azevedo

Planalto da Serra

Porto Alegre do Norte

Porto dos Gaúchos

Querência

Ribeirão Cascalheira

Rondolândia

Santa Carmem

Santa Cruz do Xingu

Santa Terezinha

Santo Antônio do Leste

São Félix do Araguaia

São José do Xingu

Serra Nova Dourada

Sinop

Sorriso

Tabaporã

Tapurah

Terra Nova do Norte

União do Sul

Vera

Vila Rica

Por Jessica Bachega