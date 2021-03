O Vice-Prefeito e Secretário de Esportes de Peixoto de Azevedo, Gilmar Santos, acompanhado dos Coordenadores Esportivos, Lenilton Mardine e Wechinton Brito continua fazendo uma verdadeira peregrinação reivindicatória nos gabinetes da Assembleia Legislativa e em todas as Secretarias Estaduais que possam destinar recursos financeiros voltados a fomentação do esporte.

Eles estiveram recentemente na Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL/MT, reunidos com o Secretário Adjunto, Jeferson Neves. Na oportunidade foram tratadas as estratégias e parcerias entre o Governo de Mato Grosso e a Prefeitura de Peixoto de Azevedo em programas e projetos que fortaleçam todas as modalidades esportivas na sede do município e nas comunidades rurais.

O Secretário Adjunto, Jeferson Neves, conheceu o cronograma de metas a serem alcançadas pela Secretaria de Esportes Peixotense, mesmo em tempos de pandemia, a exemplo da manutenção, limpeza e reestruturação dos espaços públicos para práticas esportivas, realização de campeonatos, torneios e olimpíadas, reativação das escolinhas de base, construção de campos sintéticos, incentivo ao esporte estudantil, comunitário e indígena, ampliação da frota de ônibus para o transporte de atletas, implantação do programa saúde do atleta, entre outras ações preestabelecidas como sendo prioridades.

“Fico muito feliz em constatar a força de vontade política do Secretário Gilmar Santos e de seus competentes Coordenadores de Esportes, inclusive já deixando claro que a cidade de Peixoto de Azevedo está pronta para as contrapartidas e até mesmo a formalização das parcerias dentro das exigências institucionais do Governo do Estado. Temos sim, programas e projetos onde em sua maioria absoluta são passíveis de execução no município, cujo histórico de grandes revelações de atletas para Mato Grosso e até o Brasil nos orgulha e motiva a continuar ajudando nesta evolução, inovação e transformação de vidas através do esporte”, comentou o Secretário Adjunto, Jeferson Neves.

Ao retornarem de Cuiabá-MT, o Secretário de Esportes Gilmar Santos e os Coordenadores Lenilton Mardine e Wechinton Brito trouxeram boas notícias, como a conquista de materiais esportivos e premiações para as competições locais, ajuda de custo da SECEL/MT na realização de cursos de capacitação e atualização de instrutores de escolinhas de base, árbitros e técnicos da pasta, articulação conjunta de emendas parlamentares para quadras poliesportivas, ginásios de esportes e campos de futebol, assessoramento e consultoria do Setor de Engenharia da AMM nos projetos dos novos complexos esportivos e outras conquistas significativas que irão alavancar o esporte amador Peixotense.

Por Assessoria de Comunicação