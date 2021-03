FINALMENTE

Com gol do experiente atacante Roger ainda no primeiro tempo, a Internacional de Limeira finalmente pontuou no Paulistão ao ganhar do Novorizontino, por 1 a 0, no Estádio Major Levy Sobrinho.

O Leão vinha de duas derrotas e a vitória o colocou na vice-liderança do Grupo A, com três pontos. Apontado como uma das possíveis surpresas do Paulistão, o Novorizontino ainda não conseguiu vencer e está na terceira colocação do Grupo C, com dois pontos.