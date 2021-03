Quatro pessoas foram presas com 415 quilos de substância análoga a maconha na noite desta terça-feira (9), no bairro Lagoa Azul, em Cuiabá. Um dos suspeitos fazia o uso de tornozeleira eletrônica. Eles não tiveram as identidades reveladas.

A equipe de policiais militares do 9º Batalhão “Guardião do Coxipó” recebeu denúncias de que uma residência estava sendo utilizada para a comercialização de entorpecentes e que os suspeitos escondiam as drogas em uma região de mata.

De posse das informações, os militares foram até a região de mata e depararam com os suspeitos, ao perceberem a presença da guarnição, foragiram.

Foi feito o cerco policial e foram encontrados escondidos na casa de um dos detidos.

No interior da casa foi encontrado um pedaço de uma substância análoga a maconha dentro da máquina de lavar roupas.

Já no local onde os conduzidos correram, a PM localizou aproximadamente 415 quilos em tabletes de substância análoga a maconha.

Deste modo, todos os envolvidos, juntamente com a droga, foram encaminhados às autoridades competentes para que os procedimentos cabíveis fossem tomados. Todos os detidos possuem uma vasta ficha criminal, incluindo a de tráfico de drogas.

Da Redação