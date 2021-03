Em entrevista coletiva, o presidente da Associação Médica de Tóquio, Haruo Ozaki, recomendou o uso emergencial de ivermectina contra a covid-19.

O senhor Ozaki disse que “uma meta-análise dos 35 estudos já relatados mostra 71% de efeito de melhora é observado quando administrado precocemente”, mas não está claro a que estudos ele fez referência. Ele também sugeriu que o uso da ivermectina deveria ser expandido também no Japão. Além da ivermectina, ele pediu que o governo aprove o uso do anti-inflamatório esteroidal dexametasona.

Ozaki também reclamou que o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência do Japão não aprovou a expansão do uso de ivermectina no país inteiro: “Como um uso emergencial, gostaria que você aprovasse o uso a critério do médico”, afirmou ele

Da Redação