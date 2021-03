O micro-ônibus zero quilometro, da marca Marcopolo – Volare, com capacidade para o transporte de 37 pessoas incluindo o motorista, vaga para cadeirante, e equipado com aparelho de ar-condicionado, 3 telas de dvd, com elevador de acesso para portadores de necessidades especiais, foi adquirido pela prefeitura municipal de Guarantã do Norte e repassado a secretaria municipal de saúde.

A gestão municipal do prefeito Érico Stevan, investiu aproximadamente R$ 500 mil em recursos próprios para aquisição do micro-ônibus. Segundo o prefeito Érico o objetivo é garantir mais qualidade, conforto e segurança no transporte dos usuários do sistema de saúde para realizarem tratamento fora do município. No primeiro dia em viagem o micro-ônibus foi utilizado para o transporte de pacientes que nas segunda, quarta e sexta feira, fazem tratamento de hemodiálise na cidade Sinop. São 20 pacientes que semanalmente necessitam deste atendimento que é feito de forma gratuita pelo município. Geraldo Moreira, que desde o ano passado utiliza o transporte oferecido pela secretaria municipal de saúde fala da importância do investimento realizado pela gestão municipal.