Em reunião com o governador Mauro Mendes e com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal’bosco, o prefeito Erico Stevan Gonçalves (DEM) de Guarantã do Norte reivindicou a implantação de 10 leitos de UTIs para serem instalados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário.

Durante a reunião com o governador, o prefeito que assumiu interinamente a secretaria municipal de saúde do, manifestou a sua preocupação em relação aos casos da Covid-19 que tem aumentado consideravelmente no município e região.

Mesmo com todas as ações que estão sendo realizadas pelas equipes de enfrentamento a pandemia, é preciso que novas medidas sejam adotas para que o município consiga oferecer o atendimento aos pacientes de Guarantã Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo e Sul do Pará.

Hoje o município tem 3747 casos notificados, 1728 casos confirmados, 1616 casos recuperados, 135 casos suspeitos, 74 casos em isolamento domiciliar, oito pacientes internados e 30 casos de óbitos registrados.

Mediante aos dados repassados a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) o governo do estado assumiu o compromisso de disponibilizar e repassar ao município de Guarantã do Norte, 10 leitos de UTIs - Unidades de Terapia Intensiva para pacientes da Covid-19.

“O nosso objetivo é intensificar as ações de enfrentamento ao coronavírus em nosso município. Nós não estamos medindo esforços para que a nossa população receba os atendimentos que vão desde a triagem, consulta, teste rápido, distribuição do kit de medicamentos e internação. A instalação das UTIs vai ser uma garantia de que nossos pacientes se precisarem terão um atendimento digno em nosso município.” Concluiu o prefeito Érico Stevan.

Assessoria