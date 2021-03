O prefeito Hemerson Máximo, o Maninho, realizou hoje um pronunciamento onde destacou o que vem sendo feito no sentido do enfrentamento da pandemia de Covid-19.

O prefeito destacou que a população de Colíder deve continuar seguindo rigorasamente o decreto baixado pelo governo do Estado, que estipula o horário de funcionamento do comércio até as 19h.

“A maioria está cumprindo. Temos uma minoria de bares e restaurantes que não estão cumprindo mas a polícia, vigilância e os bombeiros estão passando constantemente. Peço que cada um se cuide e ajude a cuidar dos outros”, disse Maninho.

Segundo ele, as forças de segurança estão fiscalizando dentro das limitações que tem e por isso, os comerciantes de lanchonetes e bares precisam colaborar e fechar dentro do horário estipulado.

O prefeito destacou que o comércio deve continuar aberto, seguindo as normas determinadas pelo estado.

“Estamos passando por um momento muito difícil, famílias estão passando necessidades e não queremos chegar a um lock down. O lago e a praça estão liberados somente para caminhadas, não é para ir tomar tereré e fumar narguille lá, como se o vírus não existisse. Os parquinhos para crianças estão interditados”, explicou.

O prefeito destacou que hoje o hospital regional de Colíder está com 118% de ocupação. São 21 pacientes internados com covid, dos quais 9 estão entubados.

Os prefeitos da região estão empenhados em buscar junto ao governo do Estado mais condições, querendo abrir mais uma ala no hospital para melhorar o atendimento. “O município não tem condições de abrir leitos por conta própria e também não é só a questão dos leitos, precisamos ter equipes para atender, estamos com dificuldade de pessoal”, ressaltou.

Os profissionais da rede básica do município estão trabalhando arduamente, se revezando para atender no centro de covid. “Estamos com risco moderado em Colíder e temos que trabalhar para baixar esse risco. Vamos trabalhar em parceria com os municípios vizinhos para melhorar a estrutura do hospital regional”, pontuou.

O secretário de Saúde de Colíder, Franciano Perego, também se pronunciou e informou que a vacinação está sendo feita conforme o cronograma e que até o momento já foram vacinadas mais de 1.200 pessoas no município.