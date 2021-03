A Guarnição da Policia Militar comandada pelo Sargento Roberto juntamente com o Soldado Valdecir, no domingo (14/03), por volta das 12:00, ao trafegar pela Rua dos Pequizeiros, na Cidade de Guarantã do Norte/MT, avistou uma camioneta e na carroceria havia um animal bovino esquartejado com pele, sendo transportada nem os cuidados higiênicos.

Uma pessoa se apresentou a guarnição dizendo ser proprietário da camioneta e do animal abatido, ao ser indagado sobre a procedência do animal abatido o mesmo entrou em algumas contradições. Ao averiguar na cabine da camioneta foi visualizado no seu interior uma caixa de munição de arma de jogo.

Ao realizar uma revista no interior do veículo os policiais encontraram uma caixa de munições calibre 22, com 40 munições intactas, uma sacola plástica com 15 cartuchos calibre 12, 07 munições calibre 38, 08 munições calibre 22 e uma espingarda de ar comprimido, modificada para usar munição de calibre 22.

Ao ser indagado se ele tinha mais munições e arma de fogo o proprietário da camioneta disse que no interior de sua residência tinha mais armas, ao adentrar na casa, com a autorização do proprietário, foi encontrado no quarto um revólver municiado, calibre 38 marca Rossi. Em outro quarto havia duas espingardas modificadas para calibre 22.

Além das armas de fogo foram encontrados em outro repartimento da casa, 190 munições caibres 22 intacta, mais 13 munições calibre 38 intacta. Perante os fatos foi dado voz de prisão ao proprietário da camioneta, onde foi encaminhado a Delegacia Judiciaria de Policia Civil, onde está a disposição da justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Assessoria da Policia Militar)