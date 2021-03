Uma guarnição da Polícia Militar de Guarantã do Norte/MT, comandada pelo Sargento Roberto, juntamente com os soldados Rodenos e Soldado Cezar, na tarde desta quarta-feira (03/03), fezeram a abordagem em dois elementos em um local conhecido como bar da Rosa, Na Rua Sumauma, esquina com a Rua Cajueiros, no Bairro 13 de maio.

Na abordagem foram encontrados no forro do capacete, de um dos elementos, quatro porções análoga a pasta base de cocaína. Diante o fato os dois receberam voz de prisão, um dos meliantes trata-se de um menor e outro maior de idade.

Ambos já são figurinhas carimbada da policias, com passagem por furtos e trafico de droga, artigo 155 e artigo 33. Segundo informações dos próprios a droga é do elemento maior de idade.

Após ter lavrado o boletim de ocorrência, os meliantes foram conduzidos para a Delegacia Judiciaria de Policia Civil, onde estão a disposição da justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias