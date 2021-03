A Polícia Militar fechou a primeira semana da

com a dispersão de 1.880 aglomerações e 182 conduções para de pessoas para delegacias por descumprimento de determinações previstas no decreto estadual 836/2021, elaborado como forma de conter os índices da pandemia da Covid-19.

O maior número de detenções, 80, foi por resistir ao cumprimento do horário de restrição de circulação de pessoas nas ruas e outros ambientes. Por promover aglomerações foram 60 conduções, 31 por descumprir horário de fechamento do comércio e 11 em abordagens nas barreiras policiais.

Nesse mesmo balanço estão contabilizas 23.500 pessoas orientadas sobre as restrições de circulação nas ruas. E 9.271 alertadas por estarem circulando sem máscara facial, cujo uso é obrigatório em todo o país.

A prioridade da Polícia Militar, destaca o comandante geral coronel Jonildo José de Assis, como vem sendo feito desde março de 2020, início das medidas e enfrentamento à pandemia, continua sendo a conscientização da população.

As abordagens, por exemplo, alertam sobre a necessidade e importância de adotar e respeitar as regras estabelecidas à prevenção, como restrição no horário para circulação, não aglomerar, uso obrigatório de máscara e isolamento e distanciamento social, entre outras.

Na Dispersão IV, a PM leva às ruas cerca de 1 mil policiais e quase 500 viaturas em rondas, barreiras, fiscalizações e outras modalidades de policiamento.

Nos casos de aglomerações, festas clandestinas, descumprimento do decreto, entre outros, a população pode acionar o 190 ou denunciar pelo disque-denúncia: 08000.65 3939.