Estão abertas inscrições para o processo seletivo para 20 vagas de aprendizes de nível técnico e os interessados têm até está sexta-feira (19) para participar da seleção. Trata-se de uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso (Senai MT) e a unidade da Cervejaria Ambev em Cuiabá que, juntos, oferecem o curso de Aprendizagem Técnica em Eletromecânica.

Para concorrer a uma das vagas é preciso ter entre 18 a 22 anos de idade e o Ensino Médio Completo. O curso de Eletromecânica será cursado na Unidade do Senai, em Várzea Grande, no período noturno. E as aulas práticas concomitantemente na Ambev, com duração de quatro horas diárias, sendo no período matutino ou período vespertino.

O curso de aprendizagem técnica tem duração de dois anos e, neste período, o aprendiz recebe uma bolsa no valor de R$ 1.100,00. Além de benefícios como plano de saúde; plano odontológico; cesta de natal + brinquedo para quem tem filho; previdência privada e Gympass (plano de associação de academias que dá direito a todas as academias registradas na categoria inscrita); Gente 360 (plataforma de apoio jurídico, psicológico, financeiro e social para situações específicas do funcionário e dependentes).

A inscrição é gratuita e para participar do processo seletivo, é preciso fazer cadastro a partir do link http://bit.ly/aprendiz_ambev. A aula inaugural será dia 20 de abril. Para mais informações pelo número (65) 9 9223-8568.

