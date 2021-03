O Palmeiras é o novo campeão da Copa do Brasil. O Verdão venceu o Grêmio por 2 a 0 na noite deste domingo, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da competição nacional. Na ida, os paulistas já derrotaram os gaúchos por 1 a 0. O gols foram marcados por Wesley e Gabriel Menino. E em duas falhas do goleiro Paulo Victor.

Com mais um troféu, o Palmeiras de Abel Ferreira alcança a tríplice coroa. Antes da Copa do Brasil, o Verdão conquistou o Campeonato Paulista e a Libertadores da América.

A tríplice coroa não ocorria desde 1993, quando o Palmeiras saiu de uma fila de 17 anos e faturou Paulistão, Torneio Rio-São Paulo e o Campeonato Brasileiro.

Campeão, o Verdão voltará a campo para enfrentar o São Caetano na quinta-feira, novamente no Allianz, em duelo adiado da primeira rodada do Campeonato Paulista. O Grêmio visitará o Esportivo no domingo, pela quarta rodada do Gauchão.

O Grêmio começou muito bem a final e acuou o Palmeiras nos primeiros minutos. Aos 2, Vanderson cruzou e Pepê ficou a poucos centímetros de finalizar na pequena área. No minuto 5, Alisson bateu com perigo de fora da área.

O Palmeiras teve um contra-ataque com Rony antes de corte providencial de Paulo Miranda no sétimo minuto, mas o Tricolor já respondeu com Diego Souza na sequência.

O Verdão aos poucos se equilibrou e chegou a balançar as redes com Raphael Veiga aos 18 minutos, mas Rony estava impedido antes da assistência. A origem da jogada teve bom lançamento de Felipe Melo.

Depois do ímpeto inicial do Grêmio, o Palmeiras pouco sofreu até o intervalo e ainda criou chances com Zé Rafael e Wesley.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Palmeiras seguiu com controle da partida. E colocou a mão na taça logo aos sete minutos. Raphael Veiga puxou contra-ataque e rolou para Wesley bater no canto de Paulo Victor e balançar as redes. 1 a 0 para o Verdão em falha de Paulo Victor.

Com a vantagem dobrada, o Palmeiras seguiu tranquilo em campo, enquanto o Grêmio esbarrou na falta de organização e de criatividade. O goleiro Weverton mal trabalhou na etapa final.

Ainda deu tempo para Gabriel Menino fazer o segundo gol, em novo contra-ataque e em novo erro de Paulo Victor aos 39 minutos. Palmeiras campeão da Copa do Brasil merecidamente. E a tríplice coroa para o Verdão.

Gazeta Esportiva (assessoria)