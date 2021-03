Recheado de jogadores da base, o time de Palestra Itália não tomou conhecimento do rival nesta quinta-feira

Por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 11 (AFI) - O Palmeiras conheceu a primeira vitória no Paulistão Sicredi ao bater o São Caetano por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, no estádio Allianz Parque, pela primeira rodada, que havia sido adiada pela participação do time da capital na final da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Palmeiras subiu para a terceira colocação do Grupo C, com quatro pontos, atrás de Ituano (sete) e Red Bull Bragantino (cinco). O Novorizontino tem dois. O São Caetano, por outro lado, é o lanterna do Grupo D, com um, atrás de Mirassol (cinco), Guarani (quatro) e Santos (dois).

GOLEADA!

O Palmeiras terminou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0 e foi pouco. O time poderia tranquilamente ter feito pelo menos mais três gols. Isso porque, além de o São Caetano ser uma equipe incrivelmente fraca, os reservas palmeirenses - vários titulares ganharam descanso e o técnico Abel Ferreira foi a Portugal ver a família - estavam inspirados.





Em uma análise fria, só um time jogou na etapa inicial, o Palmeiras. É fato que o São Caetano teve uma chance em uma cobrança de falta de Charles, aos 21 minutos. Foi uma bomba que Vinícius Silvestre teve dificuldade para defender. Mas foi um lance tão esporádico, que fica perdido em relação a tudo o que aconteceu na etapa.

Só deu Palmeiras. Com grande atuação de Lucas Lima, que "carimbou" praticamente todas as jogadas ofensivas, e elas foram muitas, o time não saiu do campo defensivo do São Caetano. E fez os gols com muita tranquilidade.

O primeiro, aliás, com uma ajudinha, pois Tony desviou para o próprio gol o chute de Empereur em direção à área; o segundo com Breno Lopes concluindo com categoria belo passe de Lucas Lima; o terceiro com uma "ajudona" do goleiro Luiz, que se atrapalhou e tocou no meio de suas próprias pernas um chute de Lucas Lima. Além dos gols, o Palmeiras teve chance com Breno Lopes (duas), Lucas Lima, Menino, Scarpa...

SÓ SEGUROU!

Como invariavelmente acontece quando o jogo é decidido no primeiro tempo, o ritmo caiu na etapa final. O Palmeiras passou a tocar mais a bola, ficou mais lento, e o São Caetano não tinha o mínimo poder de reação. Ainda assim, o time alviverde chegou várias vezes à área adversária, e teve mais algumas oportunidades para ampliar.

Com as alterações feitas pelo auxiliar técnico João Martins, que colocou vários outros garotos em campo, o Palmeiras perdeu em conceito tático. Isso, porém, não teve importância. A ideia foi dar um pouco mais de rodagem aos meninos e poupar alguns "titulares do momento" para o jogo de domingo com a Ferroviária.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta a Ferroviária no domingo, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). No mesmo dia, às 19h, o São Caetano recebe o Corinthians no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).