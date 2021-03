O PSA é um dos primeiros exames solicitados quando o paciente apresenta sintomas do câncer ou quando o médico deseja pesquisar a existência da doença, mesmo sem a presença de sintomas.

O exame é realizado através de uma amostra de sangue colhida e enviada ao laboratório para análise, as medições são feitas de acordo com a solicitação médica que pode ser do:

- PSA Total, corresponde a quantidade de PSA presente no sangue;

- PSA livre, neste exame é medida a quantidade de PSA que circula solta no sangue.

É muito importante estar atento a possíveis variações nos valores de PSA, já que que podem ser causadas pelas mais diversas situações, como por exemplo:

- Inflamação da próstata, conhecida por prostatite aguda ou crônica;

- Infecção urinária ou genital;

- Retenção urinária aguda;

- Hipertrofia benigna da próstata, conhecida por HBP;

- Realização de procedimentos médicos urológicos, como cistoscopia, toque retal, biópsia, cirúrgica da próstata ou resseção transuretral da próstata;

- E o próprio câncer de próstata.

