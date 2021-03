Uma moradora do Bairro Jardim Vitória, na Rua Porto Velho, na altura do Numero 1319, em Guarantã do Norte/MT, reclama de um serviço mal realizado pela equipe da Empresa Águas de Guarantã.

Segundo a moradora funcionários da empresa realizaram um trabalho de abertura de uma valeta, mas o trabalho não ficou de boa qualidade e com isso vem causando transtornos.

A valeta corta a rua de um lado a outro, e não foi bem aterrada, com isso vem trazendo perigo para os transeuntes que tem de passar pela rua. Por não haver nenhuma sinalização trás perigo não só para os veículos como também para pedestres.

Moradores já avisaram a empresa que nada fizeram, uma vez que, o trabalho foi realizado a mais de 20 dias. O caminhão coletor de lixo ficou impedido de prosseguir com as coletas por ter caído na valeta.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Foto: Divulgação)