No clássico da Arena, o Cuiabá venceu o Operário por 3 a 1, e segue firme na liderança do Mato-grossense Martinello Sicredi 2021.

O Dourado venceu com os gols de Matheus Ferreira (contra), Elton e Rafael Gava. Lucas descontou para o Chicote.

