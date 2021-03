A terceira rodada, que será iniciada nesta sexta-feira, acaba apenas na terça

Por Agência Futebol Interior





Cuiabá, MT, 11 (AFI) - Na abertura da terceira rodada do Campeonato Mato-grossense nesta sexta-feira, o Cuiabá defende os 100% de aproveitamento contra o Operário VG, enquanto o Sinop busca os primeiros pontos diante do Ação.

Favorito a conquista do título estadual, o Cuiabá recebe o Operário VG, às 18 horas (horário de Brasília), na Arena Pantanal, para manter a liderança isolada e chegar aos nove pontos."Tivemos mais uma semana de trabalho e também acompanhamos os jogos do Operário. Temos um jogo importante na terça, pela Copa do Brasil, mas este diante do Operário é tão importante quanto e temos que estar concentrados", disse o auxiliar-técnico Luiz Fernando Iubel.



Ainda na tarde desta sexta, às 16 horas (horário de Brasília), o Sinop vai em busca dos seus primeiros pontos na competição diante do Ação, que tem três. A partida acontece no Gigante do Norte.



TEM MAIS

No sábado, o Grêmio Sorriso também busca manter os 100% de aproveitamento diante do Nova Mutum, no Estádio Egídio José Preima. Sem treinador depois da saída de Fabrício Braz, o Poconé enfrenta o União em Rondonópolis. Na terça-feira, Luverdense e Dom Bosco jogam em Passo das Emas.