O Corinthians concluiu nesta quinta-feira mais uma negociação com o Cuiabá. Dessa vez, o Dourado acertou a contratação do zagueiro Marllon, que tinha contrato com o Timão até o fim de 2021. o defensor rescindiu com o Timão e vai formalizar acordo com a equipe de Mato Grosso com validade de duas temporadas.

Com a camisa alvinegra, Marllon fez 33 jogos. Ele chegou em fevereiro de 2018 depois de se destacar pela Ponte Preta. Com pouco espaço no elenco corintiano, o beque chegou a ser emprestado para Bahia e Cruzeiro.

“Foram três anos de muita dedicação vestindo essa camisa. Um clube centenário de tantas conquistas, pude escrever meu nome e também ser campeão. Um agradecimento especial aos meus companheiros de tantas viagens, concentrações e todos profissionais ligados ao CT e ao estádio. Sem esquecer da torcida do Corinthians, que é simplesmente incrível!”, disse o jogador de 28 anos, nas redes sociais.

“Jogar na Arena vazia realmente faz diferença. A Fiel é apaixonada e empurra e canta do inicio ao fim. O momento é de um ciclo que se encerra, mas também, de uma porta que se abre para novas oportunidades, desafios e conquistas. Foram anos de muitos aprendizados e boas histórias que irei sempre levar comigo. O meu muito obrigado por tudo, Corinthians”, escreveu.

Na terça, o goleiro Walter também deixou o Corinthians para acertar com o Cuiabá. Neste caso, foi feito um empréstimo até o fim do ano, data que também termina o vínculo do arqueiro com a equipe do Parque São Jorge.

O atacante Jonathan Cafú, outro que pertence ao Corinthians e jogará essa temporada pelo Cuiabá emprestado, é quem tem situação diferente, pois ele pertence ao clube paulista até dezembro de 2023.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)