Guarantã do Norte/MT, perde mais um de seus filhos, neste sábado (13/03), o jovem Alan Keimer (34 anos), foi a 34ª vitima do Covid 19. ele era filho do pioneiro, empresário do ramo de tornearia e oficina de máquinas pesadas, Alemão da KL e da enfermeira Cida. O filho segui a mesma profissão do pai.

A vitima estava internado em um hospital particular do município e com poucos dias internado, seu quadro de saúde piorou e precisava ser transferido para uma UTI, e ficou na fila de espera até abrir vaga, uma na cidade de Sinop onde foi transferido na última quarta-feira (13/03), mas na manhã desse sábado, não resistiu e veio a óbito.

Alan era casado e deixa um casal de filhos.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias