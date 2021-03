Carlos Henrique, 20 anos

Em Guarantã do Norte/MT, o jovem Carlos Henrique, de 20 anos, morreu afogado no domingo (07/03), por volta das 14:00, no Rio Braço Sul, em uma localidade do rio, aonde é extraído areia,

Segundo informações de pessoas que estavam com a vítima, ele ao passar do barco em que estava, para uma balsa ele se desequilibrou e caiu no rio, onde veio a se afogar.

O corpo de bombeiro foi acionado, para realizar busca para encontrar o corpo, onde foi encontrado a poucos metros do local em que ele caiu na água.

A funerária São Judas Tadeu, é quem está prestando todos os trabalhos fúnebres, o velório e o local e hora do sepultamento ainda serão decididos pelos familiares.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias