Capitão e uma das principais lideranças do Sport, o lateral-direito Patric está desde ontem (segunda-feira) em solo baiano para a estreia do Leão na edição 2021 da Copa do Brasil. A partida pela competição nacional contra o Juazeirense, às 19h15, será a primeira do camisa 2 na nova temporada após ele receber um período de folga.

Patric teve alguns dias de descanso, principalmente porque foi um dos atletas que mais tiveram desgaste na última temporada e os números provam isso. Juntamente com o zagueiro Gil, do Corinthians, o lateral-direito foi o jogador de linha que mais atuou no último Brasileirão. Das 38 rodadas, Patric esteve em campo pelo Sport em 36 compromissos.

Com 31 anos, Patric valorizou a ótima sequência que teve no último Brasileirão. “Sou um atleta que me cuido bastante fora das quatro linhas, pois sei que o meu corpo é o instrumento do meu trabalho. Numa competição tão difícil e desgastante como a Série A ficar ausente de só dois jogos foi um motivo de orgulho. Espero que na temporada 2021 possa novamente ter uma ótima sequência de partidas”, exaltou o lateral, que tem 555 partidas na carreira.

Em 2008, o Sport venceu o Corinthians na final e conquistou a Copa do Brasil. O histórico do Leão na competição nacional serve de inspiração para Patric. “A Copa do Brasil é um torneio muito importante para o clube, pois todos sabem o que envolve, principalmente no aspecto financeiro. Além disso, o Sport já foi campeão e foi algo inesquecível para a nossa torcida. Estamos focados para fazermos uma bela trajetória em 2021”, declarou o capitão rubro-negro, que marcou 19 gols por equipes nordestinas.

Sobre a estreia, Patric projetou o seu primeiro compromisso na temporada 2021. “Logo na minha estreia teremos esse jogo que vale classificação. Sabemos a dificuldade que encontraremos na questão do campo e da qualidade do adversário. Mas, chegamos motivados, principalmente pelo objetivo alcançado na última Série A. Vamos manter a postura, de passo a passo para irmos avançando em nossos objetivos”, finalizou.





Foto: Anderson Steven/Sport

Assessor de Imprensa