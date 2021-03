A concessionária instalou uma nova bomba e vai proporcionar ainda mais a regularidade do fornecimento de água

Para garantir maior segurança operacional no abastecimento de água tratada para a população, a Águas de Guarantã investiu na modernização de equipamentos no sistema de captação do Rio Braço Sul. A concessionária instalou uma nova bomba e vai proporcionar ainda mais a regularidade do fornecimento de água na área urbana da cidade. A ação faz parte do projeto de modernização da concessionária ao longo da gestão dos serviços.

A nova estrutura, com capacidade para operar 300 metros cúbicos/hora, além de proporcionar a redução no consumo de energia, dando mais segurança operacional ao sistema de distribuição, contribui também para a preservação do meio ambiente. De acordo com o supervisor da Águas de Guarantã, Lucas Strojake, este investimento é um reforço fundamental para equilibrar o sistema e atender o crescimento populacional da cidade.

“Temos intensificado nossas ações para que a população receba água tratada todos os dias, contribuindo também para o desenvolvimento econômico da cidade. São ações planejadas que vão garantir uma gestão mais eficiente do sistema. Reforçamos nosso compromisso de ampliar o atendimento de abastecimento de água e manter a qualidade dos serviços oferecidos, intensificando nossas ações de melhorias”, pontua o supervisor.

O morador do bairro Cidade Nova, professor Valentin Pazini Filho, que reside há 34 nos no município, acredita que as melhorias que a Águas de Guarantã vem executando no município vão trazer benefícios para toda a população. “É importante que a empresa continue realizando os investimentos necessários para atender o potencial de crescimento do município. O atendimento da concessionária está melhorando, a equipe vem atendendo nossas demandas e espero que tenha mais melhorias para a cidade”.

Em Guarantã do Norte, 100% da população que reside em área urbana, tem acesso à água tratada. Para garantir a qualidade e atender a todos os parâmetros de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que determina os padrões de água para consumo humano no Brasil, a Águas de Guarantã exerce um rigoroso controle no processo de tratamento e distribuição de água por meio de análises em laboratório. O monitoramento de qualidade da água começa desde a captação até a rede de distribuição nos bairros.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Em caso de dúvidas ou solicitação de serviços, a população pode entrar em contato com a Águas de Guarantã por meio dos seguintes canais: atendimento 24h no 0800 647 6060 (ligações de telefone fixo e celular) e via WhatsApp pelo número (66) 99724-2963. A empresa disponibiliza também o aplicativo Águas APP, disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS, além dos Serviços Online, que pode ser acessado no site da concessionáriawww.aguasdeguaranta.com.br.

Acompanhe nossas ações e curta a página da Águas de Guarantã no Facebook: https://www.facebook.com/aguasdeguaranta/