Na tarde da última quinta-feira (18/03) o município de Guarantã do Norte/MT, recebeu mais 540 doses de vacina contra a covid 19 e na manhã de sexta-feira (19/03) já deu inicio a vacinação para imunizar os idosos de 75 a 79 anos, dessas 470 doses será exclusivamente para os idosos, as outras 80 doses será para os profissionais da saúde que atuam na linha de frente e que, ainda não foram vacinados.

A vacinação esta acontecendo no Centro de alto atendimento e segundo a coordenadora da sala da vacina Terezinha Blasius, a vacina se iniciou as 06:00 da manhã e se estende ate as 19:00, “Estamos disponível nesse horário estendido para atender a todos nessa faixa etária e com este horário não haverá aglomeração”, relatou a coordenadora.

Um dos idosos como todos que compareceram para tomar a vacina foi o seu Rivalino Pedro dos Santos, se mostravam muito contentes por terem tomado a vacina e assim ficarem imunizados do vírus da Covid 19. “Graças a Deus estou vacinado, não senti nada, esse é o nosso meio de sobrevivência, quem não quiser morrer, terá de tomar a vacina”, alertou o idoso.

