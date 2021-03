Na noite de quarta-feira (03/03), aconteceu um grave acidente, na BR 163, no perímetro urbano de Guarantã do Norte/MT, envolvendo duas camionetas, aonde vitimou o Senhor Dilson Rodrigues Chaves, de 61 anos, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ao dar entrada no hospital municipal.

Segundo informação do irmão da vitima, eles haviam saído da feira do produtor e estava indo para sua residência que fica na zona rural do município, quando a outra camioneta que vinha sentido contraria fez uma ultrapassagem e veio a se chocar frontalmente com o veiculo onde estava Dilson Rodrigues.

Ambos os veículos, ficaram parcialmente danificado, uma carreta também se envolveu no acidente, além da vitima fatal, também ouve outras vitimas que sofreram apenas escoriações pelo corpo.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias