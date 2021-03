Neste mês de março a dupla de humoristas Tchó e Béppi vai atender a estudantes de Santa Carmem, da Gleba Mercedes e do distrito de Americana do Norte com o espetáculo “Salve o Planeta Brincando”, projeto aprovado na Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.





A peça trata do uso racional de água e a destinação correta do lixo. Escrito por Fábio Mezzacasa, o Béppi, o texto é a evolução de uma peça já apresentada em escolas do médio norte do estado e que passou por uma reformulação, justamente pensando no público das comunidades que serão atendidas e no atual momento.





“Muitas escolas públicas, privadas e empresas, como companhias de abastecimento de água e esgoto e também prefeituras já receberam a peça. Os professores utilizam o nosso conteúdo de forma transversal em todas as disciplinas. O desafio agora é levar essas informações e tratá-las de acordo com a realidade das escolas dessas comunidades, pois sabemos que a cultura e principalmente o teatro nem sempre chegam. Queremos não só levar entretenimento, mas principalmente gerar conteúdos e discussões sobre esse tema tão importante”, detalha Mezzacasa.





A agenda está confirmada. Santa Carmem, a 35 km de Sinop recebe a peça no dia 19 de março. Os alunos do Projeto Casulo, uma comunidade rural de assentados que desenvolvem a agricultura e a pecuária receberão os colonos com estrutura completa e todos os cuidados que o momento recomenda.





“Esse show tem uma estrutura de som e imagens que servem para prender a atenção da gurizada enquanto recebem as informações de forma lúdica. Na outra versão havia interações com contato físico, mas desta vez precisamos respeitar o distanciamento e atender outras regras, que estão sendo alinhadas com a Secretaria de Educação de cada localidade”, afirma Luciano Vendrame, o Tchó.





No dia 21 de março o projeto desembarca na Gleba Mercedes, comunidade rural ligada a Sinop e no dia 31, o encerramento será na comunidade de Americana do Norte, distrito de Tabaporã, na rodovia MT 220, que liga Sinop a Juara.





Todas as apresentações serão gravadas e disponibilizadas por meio de links, para que os estudantes que não puderem comparecer possam ter acesso.





Saiba mais sobre Tchó e Béppi e acompanhe a evolução do projeto nas nossas mídias sociais.





Por, Raoni da Silva Vendrame – BW Comunicação e Conectividade em atendimento ao Projeto Salve o Planeta Brincando.





SERVIÇO:

Projeto Salve o Planeta Brincando

Idealização: Tchó e Beppi

Apoio: Secretaria de Educação e Cultura de Sinop

Realização: Lei Aldir Blanc, SECEL MT, Governo de Mato Grosso, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal.

Contatos: 66 9 9955-4232 e BW Comunicação e Conectividade: 66 3515-9852

Por Carol Scandolara