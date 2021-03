Um dos atletas mais experientes do Brusque, Tinga quer usar os seus mais de 12 anos de carreira para ajudar o clube catarinense na temporada 2021. O desafio da vez é a Copa do Brasil. O Quadricolor enfrenta amanhã (17), às 18h, em Pernambuco, o Retrô.

Com sete participações na competição, o volante avalia o início de mais uma disputa do torneio. “Espero que de alguma forma eu possa ajudar a equipe. A Copa do Brasil é um campeonato bem interessante, com muitas possibilidades e financeiramente muito importante. Já tive a oportunidade de chegar duas vezes nas quartas de final, mas a disputa é muito grande, todo jogo é uma decisão e você precisa entrar em campo com esse espírito”, contou o atleta, que participou dos três jogos que o clube disputou até o momento no Campeonato Catarinense.

De volta à Pernambuco, onde atuou na última temporada pelo Santa Cruz, Tinga projeta o duelo com o Retrô. “Não cheguei a enfrentar o Retrô no ano passado, mas sei que é um clube bem organizado e que vem crescendo bastante. Não vai ser um jogo fácil, temos que manter o foco do início ao fim para sair com essa classificação. Estamos cientes da importância do jogo, vale muito para nós e para o clube”, finalizou.





Foto: Lucas Gabriel Cardoso | Brusque FC

Assessor de Imprensa