A assessoria de imprensa do deputado estadual Silvio Fávero (PSL) confirmou a morte do parlamentar, aos 54 anos, em decorrência da covid-19, nesta tarde de sábado (13). Internado no Hospital Amecor há aproximadamente uma semana, o quadro de saúde do deputado se agravou, chegando a uma infecção generalizada.

Deputado de primeiro mandato, Fávero foi transferido para hospital particular de Cuiabá no sábado (6). Ele estava internado desde quinta-feira (4) em uma unidade do município de Lucas do Rio Verde, depois de ser diagnosticado com a covid-19. Nesta manhã, foi constatada morte cerebral, em um quadro considerado irreversível.

A família do deputado estadual Silvio Fávero agradece por todas as orações e manifestações positivas pelo pai, filho, marido, amigo, servidor Silvio Fávero, que deixa um grande legado de trabalho, alegria e amor pela vida por onde passou. Silvio Fávero deixa muitos amigos, muito serviços prestados por Mato Grosso, sua mãe Angélica, esposa Katia e três filhos: Gabriel, Gustavo e João Ricardo.

"Deus receba em paz nosso grande guerreiro, que bravamente lutou pela vida e hoje, com muita fé em Deus, segue aos braços do Pai Maior", diz trecho da nota da assessoria.

O deputado Eduardo Botelho também confirmou a morte do colega.

O último boletim do parlamentar, conforme informações da assessoria de imprensa, apontava que o parlamentar estava em processo de recuperação.

“De acordo com a equipe responsável, o parlamentar já está iniciando o processo de ‘desmame’ da ventilação mecânica utilizada para dar o suporte respiratório necessário durante o intensivo combate à covid-19”, disse o boletim divulgado na sexta-feira (12).

Da Redação