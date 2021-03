Colíder recebeu hoje a visita do deputado federal Nelson Barbudo, que se reuniu com o prefeito Maninho, na prefeitura municipal.

Maninho agradeceu a visita e também os quase R$7 milhões em recursos que o deputado viabilizou nos últimos dois anos para o município de Colíder.

“Fica aqui nossos agradecimentos, o deputado arrumou recursos para aquisição do caminhão da reciclagem, para pavimentação da avenida Paraná que vamos iniciar em breve e várias outras obras. Hoje estamos enfatizando pedido para o deputado nos ajudar na questão da saúde”, disse o prefeito.

O deputado ficou impressionado com a recepção calorosa do prefeito Maninho e destacou que destinou até hoje para Colíder R$7, 4 milhões e quer continuar atuando bastante no município. “É uma cidade pujante, de gestores sérios que vem melhorando a qualidade de vida do pessoal”, pontuou.

Fonte: Nortão Online