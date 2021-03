O parlamentar destinou R$ 114,5 mil de emendas parlamentares para contribuir com a aquisição do fardamento para os policiais militares

Deputado Claudinei com os coronéis Assis e Wilker e tenente-coronel Cândido

O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT) e o comandante do 4° Comando Regional de Rondonópolis, respectivamente, os coronéis Jonildo José de Assis e Wilker Soares Sodré promoveram, nesta quinta-feira (4), a entrega simbólica do fardamento para militares. O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) prestigiou o acontecimento, sendo que contribuiu com emenda de R$ 114,5 mil para a aquisição dos novos uniformes.

Além dele, também 15 deputados estaduais colaboraram com recursos para a compra dos fardamentos que vão atender todas as regionais da Polícia Militar de Mato Grosso, que totalizaram o valor de aproximadamente R$ 1,7 milhões. “Essa é uma reivindicação dos policiais militares de muitos anos. Agradeço a todos os deputados que somaram neste benefício que, até então, cada policial tinha que arcar com essa despesa, em que tinha parte do seu salário descontado para pagar os seus fardamentos durante quase cinco anos”, diz Claudinei.

De acordo com o comandante-geral Assis, há tempos, a instituição não realizava aquisição de uniformes. “Tenho que agradecer o governo do estado que nos disponibilizou um quantitativo e aos deputados estaduais que fizeram toda a diferença para que pudéssemos fazer a aquisição dos uniformes que estão sendo entregues em todo o estado de Mato Grosso”, declara o coronel.

Homenagem

No acontecimento, o deputado Claudinei recebeu uma homenagem com o título de “Amigo do 4° Comando Regional” pelos valorosos laços de cooperação junto à unidade militar. “Fico feliz de receber essa homenagem desta instituição, sendo que já sou parceiro há quase 19 anos, desde que assumi a primeira delegacia de polícia, em Mato Grosso, na cidade de Juscimeira, em setembro de 2002. Me sinto lisonjeado com este reconhecimento”, agradece o deputado.

Também representando a Assembleia Legislativa, os parlamentares estaduais Ondanir Bortolini (PSD), Thiago Silva (MDB) e Elizeu Nascimento (PSL) marcam presença no evento e foram agraciados com a homenagem da unidade militar. “Nada mais do que justo, essa homenagem sincera. É uma honra recebê-los e é uma data simbólica e de grande importância”, ressalva o comandante-geral.

Emendas

O 4° Comando Regional atende no total 15 municípios mato-grossenses. O deputado Claudinei aproveitou a oportunidade para anunciar a destinação de emenda no valor de R$ 300 mil para a aquisição de pistolas Glock 9mm para a instituição. “Já assumi este compromisso junto com ao coronel Assis que já me deu essa liberdade para destinar essas armas para o 4° Comando que é a minha base eleitoral. Afinal, moro em Rondonópolis e sou cidadão rondonopolitano”, anuncia o parlamentar.

Na ocasião, estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores de Rondonópolis, Roni Magnani (SD), representantes do Ministério Público do Trabalho, Conseg Valdir Farinha de Rondonópolis, Agro Suplementos, militares, entre outras autoridades e convidados.

O uniforme do efetivo da PM é composto por gandola, calça, camiseta, conjunto de cinto, cobertura (gorro) e coturno. Outros implementos que são usados pelos profissionais da segurança são as capas e placas para coletes balísticos.

Por Samantha dos Anjos - Assessoria de Imprensa





Claudinei recebe homenagem do 4° Comando Regional