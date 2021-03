Para seguir o novo decreto estabelecido pelo governo, que entrou em vigor nessa quarta (3), a Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) divulgou alterações dos horários e datas da 2ª rodada do Campeonato Estadual de Mato Grosso.

Nesta sexta (5), Operário-VG recebe o União Rondonópolis, às 17h, na Arena Pantanal. A partida estava marcada para o estádio Dito Souza, no Cristo Rei. No sábado (6), Sinop e Cuiabá, anteriormente agendado para às 15h, vão jogar às 9h, no Gigante do Norte.

As medidas são impositivas para todo o Estado e valem por 15 dias. As regras podem ser prorrogadas, endurecidas ou flexibilizadas, conforme o resultado obtido. Dentre os principais anúncios está a imposição do toque de recolher a partir das 21h seguindo até às 5h, com proibição de circulação.

O Ministério Público anunciou ontem (4) que vai recomendar à Confederção Brasileira de Futebol (CBF) a suspensão de todas as partidas de futebol no Brasil. A carta deverá ser assinada em conjunto pelos presidentes das comissões estaduais que tratam da segurança nos estádios brasileiros.

Outras mudanças

No Domingo (7) Luverdense e Nova Mutum jogam às 9h e não mais às 17h. O mesmo vale para Ação e Dom Bosco jogam normalmente sem qualquer alteração na tabela, com transmissão da TV Centro América.

Fechando a rodada, o Poconé receberá o Grêmio Sorriso na segunda (8), às16h, no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. Conforme a FMF, as datas, horários e locais da 3ª rodada serão alterados em momento oportuno.

Por Douglas Santos