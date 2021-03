O Criciúma garantiu ontem (18) sua vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. A equipe catarinense, que tinha a vantagem do empate, ficou no 0 a 0 com o Marília e carimbou a classificação à segunda fase.

Capitão e um dos atletas mais experientes do Tigre, Alemão ressaltou a importância da vaga. “Muito bom e muito importante para todos nós essa classificação, nos dá mais confiança para a sequência. Precisávamos classificar e conseguimos cumprir o primeiro objetivo. O trabalho continua, agora é seguir nessa evolução e buscar melhorar sempre. É só o começo da temporada, temos muita coisa pela frente ainda”, contou o zagueiro, que acumula mais de 370 jogos como profissional.

No domingo (21), o Criciúma volta a campo, desta vez pelo Campeonato Catarinense. “Agora temos que virar a chave e focar 100% no estadual. A gente tem conversado bastante sobre esse início da temporada e o nosso grupo tem qualidade para fazer melhor. Estamos precisando bastante dos três pontos e vamos entrar em campo determinados em busca da vitória”, concluiu.

A partida entre Criciúma e Figueirense acontece em Florianópolis, às 16h.





Foto: Celso da Luz | Criciúma E.C

Assessor de Imprensa