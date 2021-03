Policiais penais do Serviço de Operações Especiais (SOE) estiveram na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May nesta quinta-feira (04.03) para procedimento de revista nas celas. Na ocasião foram encontrados, cinco celulares, carregadores, pen drive e porções de entorpecentes, algumas escondidas em tubos de pomada.

A ação teve início às 7h30 e terminou por volta das 12h30. Além dos policiais penais, a revista foi acompanhada por dois investigadores da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Judiciária Civil (PJC).

Os aparelhos celulares foram encontrados em celas localizadas no raio II e VI da unidade penal. O procedimento também contou com o canil do SOE, com o cão farejador “Furya”, utilizado em procedimentos de revista.