Assumiu o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso nesta quinta-feira (18.03), o produtor de queijo Gilberto Cattani (PSL). Com a morte provocada pela covid-19 do titular à vaga Sílvio Fávero (PSL), Cattani que era 1º suplente foi nomeado para dar continuidade ao mandato até 2022.

De Nova Mutum (239 Km de Cuiabá), Cattani foi empossado pela diretoria da Casa no gabinete do presidente Max Russi (PSB). Logo após assinar o ato, em coletiva de imprensa, saiu em defesa do presidente da República Jair Bolsonaro (PSL) e criticou as medidas restritivas ao comércio.

Ainda que em Mato Grosso o decreto estadual permita o funcionamento de bares, restaurantes e demais atividades, restringindo apenas o horário e aplicando o toque de recolher, Cattani disse que o presidente não apoia o fechamento de atividades e afirmou que “por culpa de alguns irresponsáveis” famílias podem morrer de fome. O falecido deputado Silvio Fávero morreu após nove dias de infecção pela covid.

“O presidente Bolsonaro tem feito um bom trabalho [na compra de vacinas]. Ele falou que é contra [as restrições]. Eu já escutei pessoas falando em fechar os botecos, mas nesses locais tem um pai de família trabalhando para sustentar sua família, tem empregada, garçom, mas as pessoas que vão precisam de responsabilidade e o comércio devem seguir as normas. Você não pode fechar a economia e matar as pessoas de fome por causa de alguns irresponsáveis. Tem que ter uma coerência”, declarou.

Sem criticar diretamente o governador Mauro Mendes (DEM), Cattani declarou que fará tudo que “for bom para Mato Grosso”, e disse que irá estudar nos próximos dias sobre as pautas de votação e assuntos internos da Assembleia. Preferiu não emitir opiniões de projetos em andamento, como Previdência e proibição de cortes na energia elétrica.

Por Dorjival Silva