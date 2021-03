As inscrições para o processo seletivo para recenseador do Censo Demográfico 2021 estão abertas até o dia 19 de março e, para agente censitário, até 15 de março

O Censo Demográfico 2021 contará com a participação de 181.898 recenseadores, profissionais que visitarão todos os domicílios brasileiros, entrevistando seus moradores. Atuando na ponta da coleta da pesquisa mais importante do país, eles têm papel fundamental para viabilizar toda a operação censitária. Os profissionais envolvidos em todas as etapas do Censo seguirão rígidos protocolos de saúde e segurança adotados pelo IBGE, seguindo as melhores práticas de prevenção e combate à Covid-19.

Realizado a cada dez anos, o Censo traça o retrato da população e de suas condições de vida. Com informações para todos os municípios, ajuda a definir políticas públicas que beneficiam cidadãos e comunidades. As inscrições para o processo seletivo para recenseador estão abertas até 19 de março e, para agente censitário, até dia 15 de março, pelo site do Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/concursos/).

“Participar do Censo Demográfico é uma grande oportunidade não somente pela possibilidade de desenvolver competências em diversas áreas - como relacionamento com as pessoas, conhecimento da sua localidade, ganho de experiência profissional -, mas também pela consciência de que o recenseador está contribuindo para uma missão importantíssima para nosso país”, afirma o coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros.

Ele recomenda que os que têm dúvida sobre a relevância do trabalho devem buscar se informar com alguém que já tenha sido recenseador ou atuado de alguma forma com o IBGE. E são muitos os bons exemplos, até mesmo entre personalidades que se destacam hoje em várias áreas.

A apresentadora Ana Maria Braga viu no Censo 1970 a oportunidade de obter rendimento num momento em que se preparava para prestar o vestibular. Ela conta que, para a realização do trabalho, atuou numa área com mais quatro universitários. “Eu sei que ganhei naquela época uma grana que me ajudou muito. No meu pré-vestibular, eu estudava até de madrugada para poder prestar o exame para entrar na universidade. E me lembro direitinho que me ajudou muito e trabalhei bastante, mas valeu muito a pena”.

Já Pedro Bial, também jornalista e apresentador do programa Conversa com o Bial da TV Globo, diz que a experiência com o Censo 1980, aos 22 anos, foi um ritual de iniciação na vida adulta e de conhecimento do Brasil. Para ele, foi uma experiência de profundidade existencial e humana que ajudou em sua formação.

“É daquelas experiências que mudam a sua vida. Tem o antes e o depois daquele julho ou agosto de 1980. A mim foi incumbido um quarteirão de Copacabana, no Posto 6, entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, com muitos prédios com centenas de apartamentos. Acho que, ao todo, fiz mais que centenas de apartamentos, fiz milhares. Ia batendo de porta em porta, entrando, vendo as mais diferentes configurações familiares, gente, pessoas, famílias, níveis de renda. E eu me envolvia, já com meu jeitinho de repórter, cumpria o formulário, mas ficava observando. Aquilo foi um filme, mais do que um filme, uma série, e que me preparou para a vida”, recorda Bial.

A jornalista e comentarista da Globonews Flávia Oliveira destaca sua ligação com o IBGE, como aluna de ensino médio em estatística na ENCE (Escola Nacional de Ciências Estatísticas) e como estagiária do departamento de economia do IBGE na antiga sede da Mangueira. “A intimidade que a formação estatística me deu com números, com a capacidade de análise, de interpretação e de tabulação foi decisiva para a jornalista em que me transformei”, lembra Flávia.

André Jung foi baterista das bandas Titãs e Ira! Participou do Censo 1980, quando cursava jornalismo na ECA (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo) e iniciava a carreira como músico.

“Eu estava doido para comprar umas congas (instrumento de percussão) e o dinheiro que eu ganharia como recenseador seria perfeito. Então me inscrevi na seleção, fiz o exame, passei, fui para o treinamento e comecei a trabalhar, aplicando os questionários em domicílios do bairro de Sumarezinho, em São Paulo. Foi uma experiência incrível, que eu guardo com muito carinho. Tenho muito orgulho de ter atuado numa coisa tão importante para a nação quanto um recenseamento”, disse Jung em 2018, em entrevista para a Revista Retratos, do Instituto.

Atualmente diretor adjunto de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo também participou do Censo Demográfico em 1980 e conta como essa decisão marcou sua vida. “Foi uma das minhas maiores experiências. Foi a grande oportunidade de conhecer como vivem as pessoas, entrar nos domicílios, fazer as perguntas, contar os moradores. Trabalhar o convencimento dos moradores em responder ao Censo do IBGE me tornou, sem dúvida, um cara mais confiante, persuasivo e profissional”.

Em Mato Grosso, o atual prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, conhece o IBGE de perto e atesta a excelente experiência de ter sido um recenseador. Ele atuou no Censo Agro de 1980, quando ainda morava em Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. “Tenho muito orgulho de ter participado disso. Foi um trabalho bem minucioso na época”, contou.

Vaz elogiou a estrutura que recebeu para fazer o levantamento, desde o material ao treinamento e que saiu muito preparado para ir a campo. “Então isso ficou gravado na minha memória. Eu sei muito bem da importância desse trabalho e de ter todas as condições para fazer, para ser bem feito”, afirmou o prefeito, que prometeu todo o apoio para a realização do Censo Demográfico 2021.

O prefeito Miguel Vaz

Em 2019, o cineasta Zelito Viana e o ator Marcos Palmeira, pai e filho, também falaram sobre a relação deles com o IBGE para a Revista Retratos, após a realização do documentário O país é este. Dirigido por Zelito e apresentado por Marcos Palmeira, o documentário foi lançado em 2002 e mostra o Brasil por meio dos dados do Censo 2000. O diretor contou que a inspiração foi o Censo 2000.

“Foi ótimo, e nos divertimos muito”, vibra Zelito. Marcos destaca que foi o seu primeiro contato com o IBGE e, para ele, foi muito esclarecedor. “Foi mais um aprendizado ter falado dos números e das pessoas, não de uma maneira didática, e sim de forma prática. Foi uma experiência muito marcante não só para mim, mas para toda a equipe”, finaliza Palmeira.

Em Mato Grosso, serão contratados 3.073 recenseadores, além de 134 ACM (agente censitário municipal) e 283 ACS (agente censitário supervisor). A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 25,77 e, para agente censitário, de R$ 39,49. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet. As provas serão aplicadas em abril. Mais informações no site do Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/concursos/).