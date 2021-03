A

Arena Pantanal, em cuiabá, pode receber a partida pela Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Faltando pouco mais de um mês para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não para de receber ofertas de federações para sediar o jogo marcado para o dia 11 de abril.

Além do estádio que sediou quatro jogos na Copa do Mundo em 2014, o Rei Pelé (Maceió), Arena das Dunas (Natal) e o Mané Garrincha, em Brasília, também se candidataram para sediar a partida que acontece entre o campeão do Brasileiro de 2020, Flamengo, e o vencedor da Copa do Brasil, Palmeiras

Conforme o blog da jornalista Gabriela Moreira, da TV Globo, o Mané Garrincha, palco da última edição da Supercopa entre Flamengo e Athlético-PR, é o estádio preferido até então, isso porque o fato de ser uma arena reformada com objetivo de grandes eventos, além da facilidade da malha aérea e a oferta de hotéis para as duas equipes muito próximos ao estádio de Copa do Mundo. Dessa forma, apenas o Rei Pelé ficaria fora das vantagens citadas à cima.

Diante do aumento de casos do novo coronavírus e pelo fator de não ter público nos estádios, a CBF descarta a necessidade de levar o duelo para estado em que os dois times tenham quantidade de torcedores menos desigual, como por exemplo na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Outro ponto positivo que pode dar fôlego ao estádio mato-grossense a sedir a partida, é que há cerca de um mês, a Arena Pantanal também sediou a Supercopa sub-17, entre Fluminense e São Paulo. Na ocasião, o time Tricolor foi campeão.

Investimentos na Arena

Logo após o feito inédito do Cuiabá que conquistou o acesso à Série A do Brasileiro, o Secretário Alberto Machado, o Beto 2x1 da Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer, anunciou investimento de R$ 23 milhões na Arena Pantanal. Além disso, ele assegurou que o Estado se prepara para alinhar a Arena Pantanal aos padrões estabelecidos pelos grandes times da Série A.

Entre as melhorias que estão sendo feitas no estádio, está a reforma do vestiário e da entrada principal, além das manutenções no setor que abriga o pessoal da imprensa, e nos setores dos camarotes que funcionam o Detran-MT e a Arena da Educação. Beto 2x1 disse que com o acesso do Dourado, algumas medidas tiveram que ser tomadas pelo governo, onde estão trabalhando a todo vapor para deixar o estádio apto para abrigar os clubes da elite do nacional.