Na última segunda–feira (01/03) aconteceu a segunda sessão ordinária da Câmara de vereadores da cidade de Guarantã do Norte/MT, entre os vários projetos do executivo, legislativo e indicações estavam em pauta o projeto de lei do legislativo, que pede a proibição de propaganda onde contem conteúdo erótico, tendo como autor do projeto o Vereador Irmão Alexandre (DEM).

O projeto foi aprovado pela a maioria dos vereadores, apenas o vereador Silvio Dutra (PP) se absteve do voto, os demais legisladores, votaram favorável a indicação do Vereador autor.

Essa proibição se estende a propaganda de eventos a serem realizados em boates, casas de show ou qualquer evento que contem apelo sexual ou erótico, bem como divulgação através de outdoor, panfletos ou outro sistemas de propaganda e marketing, onde se faz o uso de imagem do corpo humano em situação de nudez ou seminudez ou se utilize imagem de criança e adolescente em situação vexatória. ¨”Não podemos expor nossas crianças a esses tipos de anúncios, uma vez que, com isso estaremos comprometendo a inocência das nossas crianças”, complementou o legislador.

Com a aprovação e posterior a sanção do executivo quem fizer estes tipos de divulgação será notificado e alertado e se persistir ai será aplicado à lei, que vai desde multa até no valor de cinco mil reais a suspensão do alvará de funcionamento.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias