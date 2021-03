O volante Romulo foi emprestado pelo Portimonense ao GE Brasil após ficar um ano e meio no futebol português. A chegada em solo gaúcho foi no último dia 25 de fevereiro. Nove dias depois, ele já estava em campo estreando com a camisa Xavante e o início não poderia ser melhor. Mesmo atuando fora de casa, o rubro-negro superou o Esportivo por 1×0 e conquistou os seus primeiros pontos no Campeonato Gaúcho 2021.

Além da vitória, Romulo pôde comemorar o fato também de iniciar sua trajetória no GE Brasil como titular. “Com menos de dez dias no clube já estrear como titular e com uma vitória fora de casa foi algo que me deixou muito feliz. Ainda mais que não começamos bem a competição. Porém, conseguimos virar a chave. Essa vitória diante do Esportivo foi importantíssima para nós. Tivemos uma outra postura e deu resultado, pois não sofremos gol e conseguimos aproveitar a chance criada para sairmos com a vitória”, exaltou o volante.

Com 25 anos, Romulo não esconde a felicidade de voltar a atuar no futebol brasileiro após o período em Portugal. No Xavante, ele reencontra um velho conhecido, o técnico Cláudio Tencati. Eles já haviam trabalhado juntos no Londrina e Atlético Goianiense. “Estou contente de voltar a jogar no futebol brasileiro, ainda mais vestindo uma camisa tradicional como a do GE Brasil. A comissão técnica e a diretoria confiam em meu futebol e espero construir uma história bonita no clube correspondendo toda essa expectativa depositada em mim”, explicou o camisa 11.

Romulo terá um tempo maior para conhecer mais detalhes do GE Brasil e também se entrosar com elenco. Isso porque o GE Brasil só volta a campo no próximo final de semana, em casa, contra o Caxias. “Essa semana cheia será importantíssima para nós, pois poderemos ter uma semana completa de trabalho. O Tencati poderá corrigir os nossos erros e implementar ainda mais as suas ideias no time. Portanto, essa semana chegou em um momento muito importante para o GE Brasil”, finalizou.







Fotos: Enio Bianchetti/GE Brasil

