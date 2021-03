Nesta terça-feira (16.03), representantes da Águas de Guarantã participaram de uma reunião com os vereadores na Câmara Municipal. O encontro, que aconteceu no plenário da câmara, teve a meta de apresentar ao Legislativo informações sobre o contrato de concessão, oportunidade em que apresentaram aos Edis a modelagem necessária para o Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário e também expor as melhorias realizadas para ampliação do acesso ao saneamento básico na cidade.

Durante o encontro, os parlamentares destacaram a busca por informações a favor da população e esclareceram dúvidas referente a falta d’água e o cronograma do esgotamento sanitário, atendimento virtual e o compromisso da concessionária aos prazos estabelecidos.

Os representantes responderam aos questionamentos dos vereadores e ouviram os projetos para melhoria do abastecimento e universalização, bem como sugestões e principais demandas que são solicitadas por parte da população. Os parlamentares receberam ainda informações sobre as ações desenvolvidas pela concessionária no município e os canais de atendimento que estão disponíveis para a comunidade como o call center, que funciona 24h por dia e 07 dias por semana, Agência Virtual, desenvolvida para que o consumidor possa acessar os principais serviços prestados pela concessionária, WhatsApp, disponível de segunda a sexta-feira das 07h às 22h entre outras.

“A concessionária está aberta para ouvir e sanar os questionamentos da população e das autoridades, somente por meio dessa aproximação com o Poder Legislativo é possível conhecer de perto quais são as necessidades da comunidade, assim, juntos iremos melhorando a qualidade do nosso trabalho e garantindo bem-estar de todos. O nosso trabalho é constante, vamos avançar nas melhorias”, destacou o diretor-presidente da Águas de Guarantã, Eduardo Lopes.

O vice-presidente da Câmara Municipal, Zilmar Lima, agradeceu a iniciativa e a presença dos representantes da concessionária. Segundo o vereador, a população tem procurado os parlamentares e cobrado uma posição para que busquem uma solução em relação a prestação dos serviços realizados pela concessionária no município. “Reunião bastante satisfatória e interessante, assuntos fundamentais abordados aqui aproximaram a empresa do Poder Legislativo. Nosso contato é bastante direto, principalmente por meio de grupos no WhatsApp, assim, temos a resposta de imediato e esperamos uma melhora em tudo que foi proposto durante o encontro”, pontuou

CANAIS DE ATENDIMENTO

A Águas de Guarantã reforçou os canais digitais e de teleatendimento para solicitar serviços e tirar dúvidas. A concessionária fica à disposição pelo atendimento 24h no 0800 647 6060 (ligações de telefone fixo e celular). A empresa disponibiliza também o WhatsApp pelo número (66) 99724-2963 e o aplicativo Águas APP, disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS, além dos Serviços Online, que pode ser acessado no site da empresa www.aguasdeguaranta.com.br.

