Dois carros se envolveram em um acidente na BR 163, distante aproximadamente 5 quilômetros de Guarantã do Norte/MT, por volta das 19:30, com o impacto um dos carros pegou fogo e uma das vítimas, morreu carbonizado e outra veio a óbito no hospital municipal.

Segundo informações extras oficiais o condutor que causou o acidente foragiu do local, deixando de presar socorro a vitima que ficou presa no carro e morreu carbonizado.

A outra vitima fatal é Rita Maria Fernandes Sousa de 43 anos, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito quando deu entrada no hospital municipal. A pessoa que faleceu carbonizada a policia ainda não sabe de quem se trata. Segundo informações de familiares de Rita Maria, eles não sabe quem era a pessoa com quem ela estava no carro, no momento do acidente.

As Policias Militar, Civil e Policia Rodoviária Federal estiveram no local, juntamente com o Corpo de Bombeiro e Politec. As causas do acidente serão investigadas. A Funerária São Judas Tadeu, está realizando os procedimentos fúnebres.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

