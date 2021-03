Cuiabá, MT, 07 (AFI) - Dois jogos concluíram a segunda rodada do

na manhã deste domingo. O

venceu o

por 3 a 2, enquanto

e Nova

ficaram no empate por 1 a 1.

VITÓRIA DO AÇÃO

Na Arena Pantanal, o Ação se recuperou do tropeço na última rodada e venceu o Dom Bosco por 3 a 2. O Tuiuiú abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo com Pedro Paulo (2), jogador de apenas 16 anos, e Paulinho Mingau.

O Azulão ainda reagiu com gols de Jeanzão e Anderson. Na classificação, o Ação soma os três primeiros pontos; enquanto o Dom Bosco ainda não pontuou.

TUDO IGUAL

No Clássico do Nortão, Luverdense e Nova Mutum empataram por 1 a 1. O Azulão da Massa saiu na frente com Alexandro, e já no finalzinho, Isac deixou tudo igual. Resultado melhor para o Nova Mutum, que jogou com dois jogadores a menos boa parte do segundo tempo. O Luverdense chega ao segundo ponto na tabela, enquanto o Nova Mutum agora tem quatro.

Poconé e Sorriso fecham a rodada nesta segunda-feira, às 17h no Dito Souza.