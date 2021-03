O óleo de coco se tornou o queridinho da cosmética verde e também para aqueles que buscam uma dieta equilibrada. Nas suas diversas formas, o óleo de coco extra virgem é rico em triglicerídeos de cadeia média (TCM), sendo mais absorvido pelo organismo gerando energia e não se acumulando em forma de gordura ‘ruim’ no corpo.



"Aliado à prática de atividades físicas e a uma boa alimentação, a ingestão do óleo de coco natural, ou seja, extra virgem, pode auxiliar na perda de peso em dietas específicas quando precisamos utilizar a gordura como fonte de energia", comenta a nutricionista Tatiana Amalfi.

Conheça os benefícios do óleo de coco quando utilizado ao preparar alimentos

Ajuda no emagrecimento

Por ser composto por triglicerídeo de cadeia média, ou seja, de fácil absorção pelo corpo, o óleo de coco é transformado em energia no fígado e não se acumula em forma de gordura nos tecidos adiposos. O alimento também acelera o metabolismo facilitando a queima de gordura.



Evita a prisão de ventre

Os óleos geralmente auxiliam na digestão do corpo, pois ao se misturar com o bolo alimentar, facilita a passagem pelo sistema digestivo. Além disso, como em contato com o estômago se transforma em antibactericida, o óleo de coco favorece a flora intestinal com a eliminação das bactérias ruins do intestino.



Substitui os tradicionais óleos de cozinha

O óleo de coco é o mais indicado para cozinhar. Composto por TCM, não oxida ao atingir altas temperaturas e também não altera as propriedades nutricionais. Os óleos de soja e milho, por exemplo, ao chegar ser aquecido se transforma em gordura trans, ao contrário do óleo extraído do coco.



Energia para treinos

Como fonte de energia rápida, a ingestão do óleo de coco é recomendada para quem pratica atividades físicas. Aliado ao café, por exemplo, a junção da gordura com a cafeína, se torna um excelente termogênico que pode ser consumido antes de treinos.



Usado para temperos de saladas e preparo de doces

O óleo de coco pode substituir o azeite ao temperar saladas e trazer um sabor levemente frutado a refeição. Além disso, ele pode ser incluído em receitas de bolos, brigadeiros e tortas no lugar da margarina. A modificação permite receitas em versões saudáveis e nutritivas.