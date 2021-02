Você sabe o que é “linguagem neutra”?

O direito à uma educação de qualidade é um dever do Estado, previsto na Constituição Federal e inserido em todo o ordenamento jurídico pátrio. Logo, o Projeto de Lei Municipal proposto nesta data, por mim, inspirado em projetos similares nas esferas estadual e federal, vem, justamente, como uma medida para proteger os estudantes a prezar pelo uso da norma culta da língua portuguesa nas escolas, como forma de defesa não somente da educação correta e regular de nossa Língua, como, também, da cultura brasileira e dos valores desta Nação e de nossas famílias, detentoras do direito inalienável de uso do Português na forma e no conteúdo corretos, sem perversões e alterações ardilosas e progressistas de suas bases.