A defesa do ex-governador Silval Barbosa encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma lista com três imóveis que pretende entregar com o objetivo de quitar o acordo de colaboração premiada fechado com a Procuradoria Geral da República (PGR). No total, são R$ 22,1 milhões em imóveis para substituir valores em dinheiro que seriam devolvidos pelo delator

De acordo com o documento encaminhado ao ministro Dias Toffoli, os valores dos bens foram avalizados pela PGR, que ainda deve se manifestar. Silval pretende, além desses imóveis, pagar apenas mais R$ 1,3 milhão para quitar todo o acordo com a PGR. No total, o acordo prevê a devolução de R$ 70 milhões.

Dos três, o mais valioso é a fazenda, localizada em Sinop. A área tem 41,2 mil hectares e foi avaliada em R$ 18,7 milhões.

A lista traz uma área de 7,8 mil m² na avenida Tamoios, no bairro Parque Ohara, em Cuiabá. Anotado no 5º Serviço Notarial de Registros de Cuiabá, o imóvel foi avaliado em R$ 2,7 milhões por peritos da PGR.

Outro terreno, de 1 mil m², fica na rua Vitória Régia, do bairro Jardim das Palmeiras, também na Capital. Registro no mesmo cartório, ele foi avaliado em R$ 677 mil pela PGR.

“Logo, com a alienação dos bens descritos acima e avaliados e aceitos pela própria PGR, restaria a diferença de R$ 1.353,105,90 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, cento e cinco reais e noventa centavos) para a quitação integral do acordo, cujo o Colaborador se compromete desde já a efetuar o pagamento, assim que alienados os bens, e nos moldes pré-estabelecidos no acordo”, calcula.

A defesa ainda afirma que Silval “se mantém a completa disposição das autoridades públicas para prestar quaisquer esclarecimentos acerca de seu acordo de colaboração premiada, bem como requer a imediata alienação dos bens descritos acima, para que possa após efetuar o restante do pagamento com a finalidade de dar quitação integral do acordo”.

Por Mikhail Favalessa