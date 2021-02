O horário de atendimento é das 8h30 às 16h e este serviço está disponível para toda a população com preços diferenciados, em especial para os trabalhadores da indústria.

A equipe de Saúde e Segurança do Trabalho do Serviço Social da Indústria (Sesi MT) agora também oferece o exame RT-PCR para diagnóstico da Covid-19, no sistema “drive-thru”, na unidade Senai Cuiabá (Av. 15 de Novembro). O horário de atendimento é das 8h30 às 16h e este serviço está disponível para toda a população com preços diferenciados, em especial para os trabalhadores da indústria. Saiba mais em http://bit.ly/pcr-covid19.

Conforme a coordenadora de Saúde e Segurança do Sesi MT, Adriana Reis, o exame é considerado “padrão ouro”, uma vez que a confirmação positiva do vírus no organismo é obtida com a detecção do RNA do SARS-CoV-2, na amostra analisada via nasofaringe.

“Esse exame identifica a presença do RNA, que é uma parte do vírus. Diferente dos demais testes, que identificam a presença de anticorpos ou se a pessoa teve contato com o vírus”, explica Adriana.

Outra vantagem é que o resultado sai em até 48 horas após a coleta. Além disso, a partir de 10 exames, a equipe de saúde vai até a empresa realizar a coleta das amostras. O RT-PCR é recomendado fazer entre o terceiro e sétimo dia de iniciados os sintomas. “Recomendamos que o exame seja feito neste intervalo para diminuir a margem de resultados falsos positivo/negativo”, afirma a coordenadora.

Para saber mais informações e agendar horário ligue 0800 642 1600 ou entre em contato pelo e-mail televendas@sesimt.ind.br

DADOS – Em Mato Grosso, até esta quinta-feira (18) foram confirmados 238.781 casos de Covid-19, sendo 5.574 mortes registradas em decorrência do coronavírus, conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).

Da Assessoria