A partir do dia 18 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) inicia as entregas dos Kits de Alimentação Escolar para todos os alunos matriculados nas escolas da rede estadual. Como uma das exigências é a matrícula estar confirmada, os pais ou responsáveis devem procurar a unidade escolar para saber se o filho teve a matrícula renovada ou aguarda renovação.

A Seduc entende que se trata de um período de pandemia e como a alimentação escolar é essencial para o aprendizado do aluno, o secretário Alan Porto solicitou prioridade na entrega dos kits para as famílias.

“Será distribuído um kit por aluno matriculado. No caso de três alunos de uma mesma família, serão entregues três kits. Daí a importância dos pais procurarem a escola para confirmar se o filho está matriculado”, reforça o Superintendente de Serviços da Seduc, Artur Barros.

Como a Seduc terá dois anos letivos contínuos – 2020 e 2021 - e os estudantes foram promovidos de forma automática à série seguinte, muitos pais acreditam não ser necessária a rematrícula e não procuraram a unidade escolar onde o filho estuda. Mesmo com o processo contínuo, a rematrícula é obrigatória.

De acordo com o coordenador de Alimentação Escolar, Hesloam Maia, o kit de alimentação escolar terá um valor médio de R$ 100 com diversos itens. “A organização e distribuição será novamente descentralizada. As unidades escolares serão responsáveis pela organização e distribuição aos pais. A equipes gestoras das escolas farão o agendamento seguindo as normas de biossegurança”, assinala.