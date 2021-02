Mais um acidente envolvendo carreta na serra do cachimbo, próximo a Guarantã do Norte/MT, o acidente aconteceu neste final de semana. Uma carreta Scania, com carroceria baú frigorifico, estava carregada de carne bovina, a careta ficou completamente destruída e toda a carga ficou espalhada no local.

O Corpo de bombeiro de Guarantã do Norte foi acionado para prestar os primeiro socorro a vitima. O Motorista envolvido no acidente teve vários ferimentos pelo corpo, principalmente na região do Tórax e cabeça, a vítima foi encaminha para o hospital Municipal do município de Guarantã do Norte.

Segundo o próprio motorista relatou que a causa do acidente foi falha mecânica, uma vez que falto os freios do caminhão e o mesmo não conseguiu fazer curva e com isso o pesado veículo saiu pista, causando o tombamento, uma vez que estava com 30 toneladas de carga.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias