Finalmente o São Paulo venceu um jogo em 2021. De virada, a equipe bateu o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre, na noite deste domingo (14), e voltou a superar um adversário após uma sequência de oito partidas, crucial para o time perder a liderança do Campeonato Brasileiro.

Agora com 62 pontos e com três jogos ainda a disputar no torneio nacional, o clube paulista, na 4ª posição, ainda tem chance de ser campeão, mas precisa de uma combinação improvável para os líderes Inter e Flamengo. Enquanto isso, os gaúchos, com 56, seguem tentando garantir a vaga na próxima Libertadores. O time também tem pela frente a decisão da Copa do Brasil, em março.

Como tem um jogo atrasado no Brasileirão, o São Paulo volta a atuar na sexta-feira (19), em clássico contra o Palmeiras, no Morumbi. Já o Grêmio só joga no domingo (21), quando encara o Athletico-PR.



O artilheiro não perdoa

O primeiro tempo estava equilibrado, com mais ações ofensivas do time paulista, mas sem grandes oportunidades para nenhum dos dois lados.

Até um erro individual da zaga são-paulina. Aos 32, Arboleda foi mal ao tentar cortar de cabeça e mandou a bola nos pés do artilheiro Diego Souza, que não perdoou.

Grêmio recua e leva a virada

Na volta para a segunda etapa, o panorama seguia o mesmo, com muito equilíbrio. Porém, o time gaúcho, com a vantagem no marcador, começou a recuar bastante. E foi punido por isso. Aos 17, Tchê Tchê pegou um rebote e bateu colocado, deixando tudo igual.

Cinco minutos mais tarde, aos 22, Tiago Volpi fez a ligação direta com o ataque, Luciano driblou Rodrigues e bateu cruzado. A bola ainda bateu em Paulo Miranda antes de entrar.

O São Paulo teve a chance de ampliar aos 35. Daniel Alves arriscou de fora da área e a bola explodiu na trave. No rebote, ele mandou para fora.

Nos minutos finais, o Grêmio tentou pressionar, e em um final de jogo com muita catimba, quase 15 minutos de acréscimos e até mesmo uma expulsão, o resultado ficou mesmo 2 a 1 para o Tricolor Paulista!

GRÊMIO 1 x 2 SÃO PAULO

Motivo: 36ª rodada do Brasileirão

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 14 de fevereiro de 2021 (domingo)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartão amarelo: Paulo Miranda, Diego Souza, Alisson, Pinares (Grêmio); Gonzalo Carneiro, Daniel Alves, Igor Vinícius, Tchê Tchê (São Paulo)

Cartão vermelho: Pinares (Grêmio)

Gol(s): Diego Souza, aos 33 minutos do primeiro tempo (1-0); Tchê Tchê, aos 17 minutos (1-1); Luciano, aos 22 minutos (1-2)

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz (Thaciano), Paulo Miranda (Pinares), Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva) e Jean Pyerre (Luiz Fernando); Alisson, Pepê (Ferreira) e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê (Hernanes) e Vitor Bueno (Jonas Toró); Luciano (Tréllez) e Gonzalo Carneiro (Galeano). Técnico: Marcos Vizolli (interino)

